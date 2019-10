Sarafina Wollny (24) und ihr Peter (26) sind endlich in den Flitterwochen! Im vergangenen Juli schworen sich die beiden Langzeit-Verlobten im Kreise ihrer Familie und Freunde die ewige Treue. Die heiß ersehnte Hochzeit, die auch im TV ausgestrahlt wurde, war hochemotional und romantisch. Zurzeit genießt das frischgebackene Ehepaar seinen Honeymoon. Da darf auch ein Besuch von Sarafinas Schwestern Estefania (17) und Loredana (15) nicht fehlen. Aber warum ist Sarah-Jane (21) nicht ebenfalls dazugestoßen?

In ihrer Instagram-Story stellte die 21-Jährige sich einigen Fan-Fragen. Ein Abonnent wollte wissen, warum Sarah-Jane nicht in die Türkei gegangen ist, um mit den anderen auszuspannen. "Ich bin nicht mit in den Urlaub geflogen, weil ich gerade einen Schulblock habe und währenddessen keinen Urlaub nehmen kann", erklärte der Wollny-Spross daraufhin. Bildung geht eben vor.

Und was ist mit dem Rest? Calantha (19) und Sylvana (27) sind gerade erst Mütter geworden und müssen offenbar noch bei ihren Babys Zuhause bleiben. Die anderen Geschwister sind wohl zu jung für eine derartige Reise. Ziehpapa Harald Elsenbast (59) ist nach seinem gesundheitlichen Rückschlag vermutlich noch nicht fit genug – und Familienoberhaupt Silvia (54) würde ihren Partner wahrscheinlich nicht so lang alleine lassen.

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny im Oktober 2018

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Juni 2019

RTL II; "Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!" Silvia, Sarafina und Peter Wollny mit Harald

