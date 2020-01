Ex-Bachelor-Kandidatin Lina Kolodochka und ihr Verlobter Erdem Özgenç scheinen überglücklich zu sein. Regelmäßig teilen sie Bilder von ihrem Liebesglück auf Social Media. Nach der Verlobung im September soll im Juni auch die Hochzeit mit dem Profifußballer folgen. Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange. Einen Punkt kann die Hannoveranerin nun auf ihrer To-do-Liste abhaken: Sie hat schon ein Hochzeitskleid gekauft!

Stolz verkündet sie auf Instagram: "Also der Start ins 2020 war schon mal mega! Gestern hatte ich einen mega Grund zur Freude, denn ich habe mein Hochzeitskleid gefunden". Gegenüber der Bild äußerte sie sich, dass sie am liebsten ein Kleid im Meerjungfrauen-Stil hätte. Um zu erfahren, ob die Influencerin ihre Vorstellungen verwirklichen konnte, müssen sich ihre Fans wohl noch bis zur Hochzeit im Sommer gedulden. Die Trauung soll in der Türkei am Strand von Çeşme am Ägäischen Meer stattfinden.

Für die TV-Beauty geht es nun an die weitere Planung. Unterstützt wird das Paar dabei von Linas Show-Kollegin Jessica Schröder (25). Sie hat bereits im September geheiratet: "Jessi ist, glaube ich, die Expertin, was die Hochzeitsplanung anbetrifft und ich glaube, ich werde sie noch oft kontaktieren", erklärt die Blondine im Netz.

Instagram / linakk Erdem Özgenç und Lina Kolodochka in Ankara

Anzeige

Instagram / linakk Lina Kolodochka, Reality-Sternchen

Anzeige

Instagram / linakk Lina Kolodochka, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de