Günther Jauch (63) sorgt bei Wer wird Millionär immer wieder für Überraschungen! Seit über 20 Jahren moderiert die TV-Ikone schon die beliebte Quiz-Show und kann schon auf viele Highlights zurückblicken. Im Februar machte ein Kandidat seiner Freundin beispielsweise via Telefon einen Heiratsantrag. Aber auch die vergangene Sendung am Freitag wird Günther Jauch wohl noch lange in Erinnerung behalten: Er kam der Bewerberin nämlich verdammt nah.

Tatsächlich musste 63-Jährige bei Sarah Halfter Hand anlegen – allerdings mit den besten Absichten. "Darf ich mal bei Ihnen fummeln? Das Mikrofon macht sich bei Ihnen immer selbstständig...", bat Herr Jauch die junge Frau höflich um Erlaubnis und machte sie dann an ihrer Bluse zu schaffen – leider ohne Erfolg. "Ich bemühe mich redlich, aber vergeblich. Sie haben da irgendwas Ungünstiges", gab er sich letztendlich geschlagen. "Ja, das ist mein Körper", witzelte die Blondine daraufhin. Und das Publikum brach in Gelächter aus.

Auch im Dezember sorgte Herr Jauch für jede Menge Lacher. Als seine damalige Kandidatin Sarah Kleefuß erzählte, dass sie ihren Ehering bei ihrem Umzug verloren habe, startete er kurzerhand einen Aufruf an die Fernsehzuschauer, um das Schmuckstück wiederzufinden. Wer den Klunker finde, solle ihn an seine RTL-Adresse schicken.

TVNOW / Stefan Gregorowius Moderator Günther Jauch

TVNOW / Frank Hempel Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

TVNOW / Stefan Gregorowius Sarah Kleefuß, "Wer wird Millionär?"-Kandidatin

