Chris Brown (30) weiß, wie man Komplimente verteilt! Das Model Ammika Harris und der R'n'B-Sänger sollen nur für eine kurze Zeit ein Paar gewesen sein. Allerdings soll sich das Paar noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Sprösslings Aeko Catori Brown im November des vergangenen Jahres wieder getrennt haben. Doch die Gerüchte, dass die beiden wieder zusammen sind, reißen nicht ab. Chris selbst heizt diese nämlich immer wieder an. In den sozialen Medien lässt er die Mutter seines Kindes jetzt wissen, wie attraktiv er sie findet!

Am vergangenen Donnerstag postete Ammika auf ihrem Instagram-Account zwei verführerische Bilder von sich. In einem sehr knappen Rock und dem dazu passenden Blazer mit tiefem Ausschnitt lächelt sie in ihren Badezimmerspiegel. Und Chris scheut sich nicht, ihr seine Meinung zu dem Schnappschuss zu sagen: "Verdammt, bist du sexy." Die neuen Schnappschüsse der bildhübschen Ammika gefallen ihm so gut, dass er sie sogar auf seinem eigenen Instagram-Profil teilt. Er versieht sie mit einem Herz-Emoji und den Worten: "Hey Mama."

Für seinen Post erntete Chris von seinen Followern zahlreiche positive Statements. In mehreren fordern sie ihn sogar dazu auf, das attraktive Model zu heiraten. Diese sind allerdings nicht die ersten Fotos seiner On-Off-Freundin, die er teilt. Ob die beiden also doch mehr als nur Freunde sind?

Instagram / ammikaaa Ammika Harris, Januar 2020

Instagram / ammikaaa Ammika Harris, Dezember 2019

Instagram / chrisbrownofficial Chris Brown mit Sohn Aeko Catori

