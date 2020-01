Christina Perri (33) teilte nun eine herzzerreißende Nachricht mit ihren Fans! Eigentlich hätte es für die Sängerin in den letzten Jahren nicht besser laufen können: 2017 gab sie ihre Schwangerschaft und ihre Hochzeit mit dem Moderator Paul Costabile bekannt. Nur ein Jahr später durfte sie ihre Tochter Carmella auf der Welt begrüßen. Und eigentlich wollte das Ehepaar ihr in einigen Monaten ein kleines Geschwisterchen schenken – allerdings kam jetzt doch alles ganz anders!

Christina war bereits in der elften Schwangerschaftswoche und freute sich darauf, ihren Fans in einigen Tagen die freudige Nachricht zu überbringen – doch ihr Ungeborenes hat nicht überlebt. "Heute hatte ich eine Fehlgeburt. Wir sind unfassbar schockiert und unser Herz ist gebrochen", schrieb sie auf ihrem Twitter-Account. "Ich bin so traurig, aber nicht beschämt", schrieb die 33-Jährige weiter.

Diese Erfahrung sei für die "Jar of Hearts"-Interpretin eine weitere Erinnerung daran, wie großartig und stark der weibliche Körper ist. "An all die Mütter, die das bereits durchlebt haben und an alle, die das zukünftig durchmachen – ich fühle mit euch und liebe euch", äußerte die Musikerin am Schluss ihres langen Textes im Netz.

ActionPress Christina Perri und Paul Costabile, Februar 2019

Instagram / christinaperri Christina Perri, Paul Costabile und Carmella, Januar 2020

ActionPress Christina Perri, Dezember 2016

