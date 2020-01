Ist sie es wirklich? Normalerweise kennt man Sarah Jessica Parker (54) in großen Roben und durchgestylten Outfits – egal, wo sie auch auftaucht, sie überzeugt mit ihren modischen Looks. Spätestens nach ihrer legendären Rolle als Carrie Bradshaw in Sex and the City gilt die 54-Jährige als eine wahre Modeikone. Aber auch eine Sarah Jessica Parker kann anders: Ihr privater Style ist nämlich so lässig, dass sie auf der Straße beinah unerkannt bleibt!

Während sich die meisten Stars am Golden-Globe-Wochenende vor wenigen Tagen mächtig in Schale schmissen, ließ es die Schauspielerin wiederum ganz entspannt angehen. Sie schlenderte in einer lockeren Jeans, Mütze und einer großen Sonnenbrille in New York zu einem Supermarkt – mit im Schlepptau war ein Einkaufswagen, der auf der Rücktour vollgepackt mit Lebensmitteln war. Für besonders viel Entspannung sorgten obendrauf noch ihre schwarzen Beats-Kopfhörer, die über ihrer grauen Beanie saßen.

Der Supermarkt ist oftmals allerdings auch der einzige Ort, an dem Sarah so richtig shoppen geht. Denn ganz im Gegensatz zu ihrer Rolle Carrie, die in der Kult-Serie Unmengen an Geld für Klamotten ausgibt, würde sie selbst eher selten dem Shopping-Wahn verfallen. "Ich fühle mich schlecht [...] Ich kaufe etwas und dann denke ich mir: 'Brauche ich das wirklich?", verriet die Ehefrau von Matthew Broderick (57) der australischen Radiosendung Fifi, Fev & Byron.

Splash News Sarah Jessica Parker, Januar 2020

Anzeige

ActionPress Sarah Jessica Parker, Januar 2020

Anzeige

ActionPress Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker, September 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de