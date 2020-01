Jana Kramer (36) und Mike Caussin (32) wirken glücklicher denn je! 2015 gaben sich die Schauspielerin und der ehemalige Profi-Footballer das Jawort. Im vergangenen Jahr machte der Sportler Schlagzeilen, indem er zugab, unter einer Sexsucht zu leiden und seine Frau daher schon mehrfach betrogen zu haben. Daraufhin stand die Beziehung der beiden auf der Kippe – bis jetzt? Vor wenigen Tagen postete das Paar Aufnahmen von sich im Netz, auf denen es augenscheinlich weit entfernt von einer möglichen Ehekrise ist!

Von wegen Trennung: Am Mittwoch teilte Jana eine Instagram-Story, in der sie und der Ex-NFL-Star mit Söhnchen Jace herumalbern. Dabei täuschte die "Dance in the Rain"-Interpretin ihrem Sprössling vor, ihn fangen zu wollen. Auf die Frage ihres Mannes, warum sie auf der Stelle jogge, antwortete die "One Tree Hill"-Darstellerin: "Ich bin heute vier Meilen gelaufen und habe meine 10.000 Schritte immer noch nicht geschafft!"

Vor wenigen Tagen hatte die Zweifach-Mutter einen kryptischen Post veröffentlicht, der die Fans aufhorchen ließ: Die 35-Jährige löschte die Worte "Die Zeit heilt alle Wunden" sowie den Namen ihres Gatten aus dem gemeinsamen Podcast. Mittlerweile machte sie diese Änderungen wieder rückgängig. Auch ein Insider bestätigte gegenüber US Magazine: "Sie haben Höhen und Tiefen, aber Jana und Mike streben ein starkes Jahr 2020 an."

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit ihrem Mann Mike und den Kindern, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit ihrem Sohn Jace im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de