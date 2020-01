Steht die Ehe von Julianne Hough (31) und ihrem Mann Brooks Laich (36) vor dem Aus? Die Schauspielerin und der Eishockey-Spieler gaben sich im Sommer 2017 vor der romantischen Kulisse eines Sees in Idaho das Jawort! Seitdem schweben die zwei auf Wolke sieben. Noch an ihrem ersten Hochzeitstag schwärmte die Leinwand-Beauty in den höchsten Tönen von ihrem Partner. Aber jetzt scheint der Haussegen gewaltig schief zu hängen: Julianne und Brooks sollen eine Liebeskrise haben.

Das plauderte ein Insider im Gespräch mit People aus: "Sie haben schon seit Monaten Probleme. Sie ist ein echter Freigeist und das ist ganz schön hart für Brooks und ihre Ehe." Eine weitere Quelle betonte allerdings, dass die beiden ihre Beziehung deshalb nicht aufgeben wollten. Aber sie würden auch nicht darüber reden: "Sie müssen das auf ihre Art lösen. Sie wollen nicht über ihre Ehe diskutieren. Sie haben zwar ihre Probleme, aber die haben viele Menschen."

Bisher äußerten sich weder Julianne noch Brooks zu der vermeintlichen Krise. Allerdings wurde die Tänzerin in den vergangenen Wochen mehrfach ohne ihren Ehering gesichtet. Der Profi-Sportler scheint seinen hingegen weiterhin zu tragen. "Vielleicht ist es nur eine Phase, vielleicht auch nicht", erklärte der Insider weiter. So oder so würden sie ihre eventuellen Probleme zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit der Öffentlichkeit teilen.

Getty Images Julianne Hough, Schauspielerin

Getty Images Brooks Laich beim iHeartRadio Music Festival in Las Vegas

Getty Images Brooks Laich und Julianne Hough bei einem Event, Dezember 2017

