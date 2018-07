Verliebt wie am ersten Tag: Am 08. Juli 2017 haben sich Julianne Hough (29) und Brooks Laich (35) das Jawort gegeben. Ganz traditionell mit der Braut ganz in Weiß haben die beiden im Kreise ihrer engsten Freunde und Familie in der Nähe von Coeur D'Alene geheiratet. Passend zu ihrem ersten Jahrestag postet die Schauspielerin einen süßen Throwback, der an den schönsten Tag ihres Lebens erinnern soll.

Auf Facebook teilte die 29-Jährige ein Video mit den besten Momenten der Hochzeit. Neben einigen Zeitlupe-Aufnahmen bei Sonnenuntergang und Küssen am Wasser zeigt das Video auch Ausschnitte aus dem Ehegelübde des Pärchens. "Unsere Hochzeit war das beste Wochenende unseres Lebens und es war das beste Jahr", schwärmt die Schauspielerin unter dem Video. "Unsere Hochzeit war so perfekt, aber unser gemeinsames Leben ist das allerbeste, was ich je erlebt habe."

Auch ihre beste Freundin, Vampire Diaries-Bekanntheit Nina Dobrev (29), freut sich für das glückliche Ehepaar. "Alles Gute zum ersten Jahrestag an zwei der großartigsten Menschen, die ich kenne", gratuliert sie Julianne und Brooks auf Instagram. "Ihr seid beide besonders und zusammen unschlagbar. Nichts kann, wird oder sollte jemals zwischen euch stehen!"

Nicky Nelson/WENN.com Brooks Laich und Julianne Hough bei den Emmy Awards 2015 in Los Angeles

Frazer Harrison / Staff Nina Dobrev und Julianne Hough auf der Golden Globes Party in Beverly Hills

Instagram / brookslaich Brooks Laich und Julianne Hough im April 2014 in ihrem ersten Pärchenurlaub in Cabo, Mexiko

