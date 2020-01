Das geht aber schnell – Claudia Norberg (49) plaudert im Dschungelcamp aus dem Nähkästchen! Erst am Freitag ging es für die Blondine und ihre Mitstreiter in den australischen Busch. Und schon war dort vor allem ein Thema ganz besonders unter der Lupe der Campbewohner: Claudias Trennung von Schlagerstar Michael Wendler (47). 29 Jahre gingen die beiden gemeinsam durchs Leben, bis sie im Oktober 2018 ihr Ehe-Aus verkündeten. In der RTL-Show lüftete Claudia nun ein Geheimnis: Wendler ist gar nicht Michaels richtiger Nachname!

Als "der Wendler" startete der 47-Jährige seine Karriere und machte sich damit einen echten Namen in der Schlagerszene. Doch seine Ex verriet nun: Das ist nur sein Künstlername! "Nur wenige wissen, dass Michael eigentlich Norberg mit Nachnamen heißt!", erklärte sie. Wieso sich der Goodbye Deutschland-Star aber Wendler genannt hat, blieb offen.

Außerdem gewährte die Single-Lady auch Einblicke in ihre Gefühlswelt. Schließlich war der "Sie liebt den DJ"-Interpret schon kurz nach der Trennung wieder liiert und teilt dies seitdem auch stolz mit der Öffentlichkeit. Er verschenkte sein Herz an Laura Müller (19) – für Claudia ein schwerer Schlag: "Das fühlte sich schlimm an, wirklich schlimm."

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg im Dschungelcamp

TVNOW / Arya Shirazi / RTL Claudia Norberg beim Fotoshooting für das Dschungelcamp 2020

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

