Claudia Norberg (49) spricht ganz offen über die Trennung vom Wendler! Im Herbst 2018 wurde der Blondine der Boden unter den Füßen weggezogen: Nach 29 gemeinsamen Jahren mussten sie und Michael Wendler (47) sich eingestehen, dass ihre Ehe keine Zukunft mehr hat. Während Claudia seitdem offiziell Single ist, verlor der Sänger kurz nach der Trennung sein Herz an Laura Müller (19) – ein schwerer Schlag für Claudia!

In der Auftakt-Folge vom Dschungelcamp offenbarte die Powerfrau nun, wie schwer die Zeit nach dem Liebes-Aus mit Michael für sie war: "Die Trennung von Michael war...", begann sie ihren Satz und musste nach Worten ringen und stand den Tränen nah. Besonders ihren Noch-Mann mit einer anderen Frau zu sehen, hatte sie damals in ein Loch stürzen lassen. "Er hatte schnell eine neue Lebensgefährtin. Das fühlte sich schlimm an, wirklich schlimm", gab sie offen zu.

Im vergangenen November besuchte die Mutter einer Tochter erstmals ein Event ohne den Musiker – und bewies, dass sie auch ohne den 47-Jährigen strahlt. Das soll sich nun auch im Dschungelcamp fortsetzen: "Die Trennung hat mich stark und taff gemacht. Ich verspreche mir von der Teilnahme auch, aus den Schatten meines Mannes zu treten."

