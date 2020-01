Mit der Liebe wollte es bei Francis im TV nicht so richtig klappen – dabei hatte es zu Beginn so ausgesehen, als sei ein Happy End vorprogrammiert. In der RTL-Kuppelshow Bauer sucht Frau International lernte die Niedersächsin den Wahl-Kanadier Freddy während der Hofwoche näher kennen. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland ließ sie die gemeinsame Zeit Revue passieren und erteilte dem Landwirt eine Abfuhr. Bereut Francis nun, in der Sendung mitgemacht zu haben?

"Auf gar keinen Fall", beteuerte die Cellerin auf Nachfrage von Promiflash. Trotz der Liebespleite freue sie sich über die neuen Erfahrungen, die sie während der gemeinsamen Zeit am Set in Kanada gesammelt habe. Francis schwärmte nicht nur von "superschönen Dates", sondern auch von den Dreharbeiten: "Alles in allem ein Erlebnis, das man nicht mehr vergisst", erzählte die Hundeliebhaberin.

Auch wenn zwischen ihr und Bauer Freddy der Funke am Ende nicht übergesprungen ist – mit ihrer Ex-Mitstreiterin Jennika hat sie sich inzwischen angefreundet. Das Duo versteht sich bestens und war auch schon zusammen feiern. Auf Instagram teilte Francis vor wenigen Wochen einen Mädels-Schnappschuss.

TV NOW Bauer Freddy und Bewerberin Francis, "Bauer sucht Frau International" 2019

Anzeige

Sonstige Francis und Freddy, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2019

Anzeige

Instagram / francis.cici Francis und Jennika, Kandidatinnen bei "Bauer sucht Frau International"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de