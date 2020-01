Na, war ihr da der Ausschnitt womöglich selbst etwas zu gewagt? Priyanka Chopra (37) sorgt nicht selten mit ihren Looks für Aufsehen. Kürzlich machte die Schauspielerin in einem rosa Satin-Zweiteiler Schlagzeilen, der tatsächlich etwas an einen Schlafanzug erinnerte. Für eine Date-Night mit ihrem Mann Nick Jonas (27) darf es jetzt allerdings etwas gewagter und sexier sein – und vor allem ihr tiefes Dekolleté zieht alle Blicke auf sich.

Paparazzi lichten die 37-Jährige und ihren Gatten ab, als sie gemeinsam in Beverly Hills unterwegs sind. Beide haben sich richtig in Schale geworfen, doch vor allem Priyankas Kleid ist ein absoluter Hingucker. Ihr scheint an dem Abend bewusst zu sein, dass ihr Ausschnitt ziemlich tief blicken lässt. Um den wartenden Fotografen keinen Nippelblitzer zu liefern, versucht sie, das Nötigste mit ihrem eleganten schwarzen Blazer zu verbergen.

Bereits wenige Tage zuvor verzauberte die attraktive Brünette die Fans mit ihrem schicken Look: Für die Verleihung der Golden Globes hüllte sie sich in ein enges, schulterfreies Dress in der Farbe Pink. Auch Nick setzte auf Eleganz und entschied sich dem Anlass entsprechend für einen schwarzen Anzug.

Backgrid / ActionPress Priyanka Chopra, Schauspielerin

Anzeige

Backgrid / ActionPress Priyanka Chopra

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei den Golden Globes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de