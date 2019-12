Hat sie damit ins Fashion-Fettnäpfchen gegriffen oder ein wahres Mode-Statement gesetzt? Priyanka Chopra (37) ist für ihr feines Mode-Gespür bekannt. Immer wieder überrascht die Ehefrau von Nick Jonas (27) mit einem lässigen Streetstyle nach dem anderen oder in supereleganten Outfits auf Events. Jetzt verblüffte die Schauspielerin aber in einer ziemlich gewagten Kombi: Priyanka machte die Straßen in einem rosafarbenen Anzug unsicher!

Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Beauty am Mittwoch auf den Straßen New Yorks. Mit ihrem ziemlich farbenfrohen Look trotzte der Bollywood-Star dem recht grauen Wetter des Big Apples. Zu ihrem rosafarbenen Satin-Anzug kombinierte Pri einen hellen Camel-Coat und eine rote Tasche in Krokodiloptik. Ihren Look rundete die Brünette mit einer lässigen Sonnenbrille ab.

Erst vor wenigen Tagen überraschte Priyanka als Lady in Red bei einem Event von UNICEF. In einem figurbetonten, roten One-Shoulder-Kleid mit tiefem Rückenausschnitt lief die Gattin von Nick über den blauen Teppich der Veranstaltung. Mit einem tief gebundenen Zopf und schlichtem Make-up komplettierte sie ihr Outfit.

Getty Images Priyanka und Nick Jonas in Cannes

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

Backgrid Priyanka Chopra in New York

