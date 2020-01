Mike Heiter ist ganz begeistert, wie sich Elena Miras (27) im Dschungelcamp schlägt! Am Freitagabend war es endlich so weit: Die beliebte RTL-Show ging in die nächste Runde. In diesem Jahr kämpft neben Daniela Büchner, Raúl Richter (32) und Claudia Norberg (49) auch Elena Miras um den TV-Thron! Bei den Promiflash-Lesern kam die schöne Brünette in der Sendung bislang am besten an. Auch Mike schwärmt von seiner Freundin!

In der zweiten Folge der Sendung musste Elena gemeinsam mit Danni in die Dschungelprüfung. Dabei mussten die beiden in einen durchfluteten Tunnel steigen, in dem auch allerlei Tiere auf sie warteten. In seiner Instagram-Story zeigte sich der einstige Love Island-Kandidat nun ganz stolz, wie tapfer sich die Mutter seiner Tochter dabei geschlagen hat: "Ich bin überrascht von Elena, wie ruhig sie in der Situation geblieben ist." Normalerweise reagiere die TV-Beauty schon auf die kleinste Spinne ganz panisch.

Besonders überraschte Mike aber, dass Elena nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Mitstreiterin motiviert hat: "Sie hat sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, hat sich auf jeden Fall beherrschen können und dazu sogar noch die Danni angefeuert." Leider blieben ihre Bemühungen dennoch erfolglos: Die beiden Camperinnen kehrten ohne Sterne zurück ins Zeltlager.

Elena Miras und Mike Heiter am Frankfurter Flughafen

Daniela Büchner und Elena Miras, Januar 2020

Mike Heiter in Australien im Januar 2020

