Bei Senna Gammour (40) könnte es karrieretechnisch aktuell wohl nicht besser laufen: Zusammen mit ihren Freundinnen Seyda, Cem und Sofia hat sie seit über einem Monat ihre eigene Reality-Show auf YouTube. Ganz anders sah das offenbar noch zu Schulzeiten aus: Vor ihrer TV-Karriere hat das Ex-Monrose-Mitglied eine Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel gemacht. Jetzt hat sie ihr Zeugnis vom Schuljahr 1999/2000 gepostet und das zeigt: Die Schulbank hat sie offenbar eher ungern gedrückt.

Die Sängerin teilt ihre schulischen Leistungen mit knapp einer Million Follower auf Instagram. Die Bilanz: 91 versäumte Unterrichtsstunden, davon 35 unentschuldigt und 19 Verspätungen. In Spanisch gab es vom Lehrer ein ungenügend und als Gesamtnote mangelhaft. Senna nimmt es mit Humor: "Hab ich gar nicht so in Erinnerung. Gib die Hoffnung nicht auf. Es gibt immer jemanden, der noch schlechter ist als du in der Schule. Moral von der Geschichte ist: Ich hab’s trotzdem geschafft".

Ihre Community feiert Sennas offenen Umgang mit dem Thema. Geschadet haben die Noten ihr scheinbar nicht. Ganz im Gegenteil, denn heute kann sie sich als Bestseller-Autorin betiteln. Ein Fan fasst zusammen: "Auch mit schlechten Noten kann man noch 'ne Bombe werden".

Instagram / missgammour Senna Gammour im Januar 2020

