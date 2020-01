Pünktlich zum neuen Jahr hat Selena Gomez (27) neue Musik parat! Bereits im Herbst 2019 hatte die Sängerin nach ihrer musikalischen Pause drei Songs veröffentlicht, darunter die zwei emotionalen Balladen "Lose You to Love Me" und "Look at Her Now" – die befinden sich unter anderem auf der gerade erst erschienenen Platte "Rare". Das Besondere am Album: Sel verarbeitet darin ihren Liebeskummer nach der dramatischen Trennung von Justin Bieber (25). Ihren Fans verriet sie jetzt, dass das alles andere als einfach für sie gewesen sei.

In einem Video, das sie für Spotify gedreht hat, ließ die 27-Jährige den Entstehungsprozess von "Rare" noch einmal Revue passieren. "Ehrlich gesagt war die Arbeit an diesem Album eine Art Albtraum, mit dem ich mich auseinandersetzen musste... auf die bestmögliche Art und Weise", gestand sie. "Vor zwei Jahren dachte ich, ich wäre bereit", fuhr sie fort. Doch dann kam alles anders: Ihre Beziehung zu The Weeknd (29) ging in die Brüche, woraufhin sie wieder mit ihrem Ex Justin Bieber zusammenkam. Doch auch diese neu entflammte Beziehung war nur von kurzer Dauer: Justin heiratete schließlich Hailey (23) noch im Jahr der Trennung, was Sel zutiefst verletzte.

In musikalischer Hinsicht zahlten sich die zwei aufwühlenden Jahre jedoch aus. "Irgendwann fand ich plötzlich Heilung und ich habe etwas erkannt, das bedeutungsvoller als ich mir je vorgestellt hätte, war, und ich denke, das hat letztendlich das Album vervollständigt", erklärt sie im Clip weiter. Und die Fans können sich seit dem 10. Januar selbst ein Bild davon machen.

Getty Images Selena Gomez bei den American Music Awards 2019

Getty Images Selena Gomez in New York City, 2019

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber auf den American Music Awards 2011

