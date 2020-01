Sie haben denselben Modegeschmack! Scott Disick (36) und Sofia Richie (21) daten sich mittlerweile seit über zwei Jahren. In der Öffentlichkeit zeigten sich die beiden in der Vergangenheit stets in Turtelstimmung und als eingeschworene Einheit. Doch auch stiltechnisch scheinen die zwei auf einer Wellenlänge zu liegen – was sie vor wenigen Tagen wieder einmal bewiesen: Bei einem entspannten Ren­dez­vous erschienen Sofia und Scott in fast identischen Outfits!

Paparazzi erwischten das Paar am Mittwoch in Malibu. Gemeinsam verbrachten die beiden dort eine Date-Night im Szene-Restaurant Nobu – und machten dabei eine ziemlich gute Figur: Sowohl die 21-Jährige als auch ihr Freund hatten sich an diesem Abend für einen komplett schwarzen Look entschieden. Während Scott es etwas lässiger anging, setzte Sofia mit dunklen Pumps einen glamourösen Akzent.

Offensichtlich erscheint das Model gern mal im Partnerlook mit seinem Liebsten. Erst vor wenigen Wochen rockten die Blondine und Scotts Tochter Penelope (7) die Ski-Piste in knallpinken Jacken. Was sagt ihr zu diesem Look? Stimmt in der Umfrage ab!

Backgrid / ActionPress Sofia Richie in Malibu, Januar 2020

Backgrid / ActionPress Scott Disick im Januar 2020

Backgrid / ActionPress Sofia Richie und Penelope Disick im Januar 2020

