Pietro Lombardi (27) feiert Mega-Erfolge! Seit seinem Sieg in der achten Staffel von Deutschland sucht den Superstar ist der Sänger nicht mehr aus der Musikbranche wegzudenken. Mit Songs wie "Phänomenal" und "Nur ein Tanz" katapultierte er sich an die Spitze der Charts. Besonders erfolgreich ist er mit seinem Song "Señorita", den er gemeinsam mit dem Rapper Kay One (35) aufgenommen hat. Der Sommerhit von 2017 wurde jetzt mit einer Diamant-Schallplatte ausgezeichnet!

Auf seinem Instagram-Account teilte Pietro seinen Fans die großartige Neuigkeit mit: "Oh mein Gott! Freunde, wir haben es geschafft! 'Señorita' ist Diamant gegangen! Über eine Million verkaufte Einheiten! Danke für euren krassen Support, eure Treue und eure Liebe, ihr habt das möglich gemacht!" Außerdem bedankt sich der DSDS-Juror bei seinem Feature-Partner Kay One und bringt die Gerüchteküche um ein neues Duett ordentlich zum Brodeln: "Danke für dieses Meisterwerk und Leute, ich sag nur 'Abwarten'!"

Kay One hinterlässt seinem Kumpel daraufhin einen Kommentar: "Wir haben es geschafft, Bruderherz! Danke an alle, die uns tagtäglich supporten! Ihr habt das möglich gemacht!" Auch andere deutsche Bekanntheiten gratulieren Pietro. Sein Freund Giovanni Zarrella (41) schreibt zum Beispiel: "Wahnsinn! Glückwunsch!". Rapper Majoe tut es ihm gleich und fügt ein "Verdient" hinzu.

Future Image Pietro Lombardi und Kay One, Januar 2019

Revierfoto Pietro Lombardi und Giovanni Zarrella, Schlagerboom 2019

ActionPress Pietro Lombardi beim Bild-Renntag 2019

