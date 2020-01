Langsam aber sicher sind auch die Promis im neuen Jahr 2020 angekommen. Die Feiertage und der Winterurlaub sind Geschichte – der Großteil der Menschheit befindet sich bereits wieder in den Mühlen des Alltags. Auch für Kendall Jenner (24) geht es nun zurück an den Arbeitsplatz, der bei Models allerdings in seiner Form weniger genau definiert ist. Dies dürfte ein neuer Post der Influencerin bestätigen: Dort gibt sie mit einem verschlafenen Unterwäsche-Schnappschuss bekannt, dass sie im Job nun wieder voll durchstartet!

Dieses Foto gibt Rätsel auf! Auf Instagram teilte die KarJenner-Clan-Bekanntheit ein Spiegelselfie, auf dem sie vor einem Bett steht – und dabei nur ein lässiges Crop-T-Shirt und eine graue Unterhose trägt. Dazu schrieb die Brünette schlicht und einfach: "Zurück zur Arbeit." Ob sie sich dafür noch eine Hose anzieht oder vielleicht bereits im Outfit für ihren nächsten Shooting-Job steckt, erläuterte die Reality-TV-Schönheit aber nicht weiter.

Die Fans scheinen sich an der Klamottenwahl nicht zu stören. "2020, hier kommt sie!", notierte eine Nutzerin gleich unter Kendalls Bild. Ein anderer User begrüßte den Unterhosen-Zustand noch konkreter: "Ich mag deine Arbeit", witzelte er in der Kommentarspalte zur freizügigen Aufnahme.

MEGA Kendall Jenner im Dezember 2019

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Kendall Jenner im Februar 2019 in Beverly Hills

