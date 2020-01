Gwyneth Paltrow (47) ist bekannt für ihren gesunden Lebensstil. Und dass Gwyneth nach dem Motto "Du bist, was du isst" lebt, sieht man ihr an. Die 47-Jährige ist top in shape und scheint nicht älter zu werden. Doch was muss man zu sich nehmen, um so knackig wie die Zweifach-Mama zu werden? Die Schauspielerin gibt nun exklusive Einblicke in ihre tägliche Ernährung und enthüllt, dass sie trotz Disziplin ab und zu sündigt.

Wer glaubt, die blonde Beauty würde sich nur von Salat ernähren, liegt falsch. Zwar ist ihr Ernährungsplan sehr grünkostlastig, doch isst sie vor allem abwechslungsreich. "Ich beginne jeden Tag mit einem Esslöffel Kokosöl. Damit spüle ich morgens meinen Mund, das tötet Bakterien." Weiter erzählt die Avengers-Darstellerin der Harpers Bazaar, dass sie zum Frühstück einen Smoothie aus Mandelbutter mit Spinat und Protein-Pulver bevorzuge. Überkommt Gwyneth der Snack-Hunger, greife sie auf Peanut Butter Riegel oder Cashews zurück. Tacos, Salat oder ein Puten-Sandwich würden der Health-Queen als Lunch dienen. Zum Dinner gebe es asiatische Suppen mit Fisch und Nudeln.

Überraschenderweise erzählt Gwyneth, dass sie gelegentlich sogar Alkohol trinke! "Manchmal brauche ich das einfach!" Dann genieße die Amerikanerin einen japanischen "Whiskey on the rocks". Ihr Cheat-Meal bestehe aus Pommes oder Pasta. Was die Unternehmerin gar nicht mag, sei Dill oder Oktopus. Auch vor Lamm und Kalbfleisch schrecke sie zurück.

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Gwyneth Paltrow

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

