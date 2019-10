Für viele Frauen dürfte Gwyneth Paltrow (47) eine wahre Inspiration sein, eine Person, zu der sie aufschauen. Denn die Schauspielerin behandelt ihren Körper wie einen Tempel und gibt immer wieder Tipps für eine ausgewogene Ernährung, ein tolles Körpergefühl und ein gesundes Sexleben. Den supergesunden Lifestyle sieht man ihr natürlich auch an, weshalb Gwyneths Beauty-Tricks ebenfalls sehr gefragt sind. Aber selbst diese Powerfrau hat ihre Eigenarten, wie ihr Ehemann jetzt an ihrem 47. Geburtstag verraten hat.

“Sie ist nicht perfekt – ihr Sinn für Humor kann ein bisschen versaut sein und sie wird sehr wütend auf andere Autofahrer”, scherzte Brad Falchuk (48) beim Toast auf seine Liebste, den er auf seinem Instagram-Account veröffentlichte. Vor ihrer ersten Tasse Kaffee am Morgen sei Gwyneth “nicht so gut drauf” und auch “falsch gewürztes Essen” würde bei ihr für schlechte Stimmung sorgen und “ihre Gefühle verletzen”, so Brad in seiner weiteren “Lobrede” auf seine bessere Hälfte.

Die Geburtstagsansprache beendete der Produzent dann aber durchaus noch mit etwas charmanteren Worten: “Sie ist unendlich faszinierend, hat mit allem, was sie tut, Erfolg, trinkt Whisky, isst frittiertes Essen und bekommt es trotzdem hin, so gut auszusehen. Alles Gute zum Geburtstag, Liebling.”

Instagram / gwynethpaltrow Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow an ihrem ersten Hochzeitstag

Getty Images Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk

Instagram / gwynethpaltrow Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow

