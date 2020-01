Die Clique ist wieder vereint! Seit ihrer gemeinsamen Serie Friends sind Jennifer Aniston (50), Courteney Cox (55) und Lisa Kudrow (56) Freunde fürs Leben. Wie sie in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, stehen die Darstellerinnen von Rachel Green, Monica Geller und Phoebe Buffay trotz des Show-Endes im Jahre 2004 weiterhin eng in Kontakt. Wie stark ihre Freundschaft noch heute ist, zeigen die drei nun mit vielen gemeinsamen Selfies!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Jen Bilder, für die sie von ihren Followern jede Menge virtuellen Zuspruch erhalten hat. Die Beiträge halten die 50-Jährige mit ihren TV-BFFs Courteney und Lisa fest, und zwar offenbar bei einem lustigen Mädelsabend! Bei dem üppig bestückten Weinregal im Hintergrund ist es wohl kein Wunder, dass Jen und ihre Freundinnen auf den Fotos nur so vor guter Laune strotzen. Alle drei strahlen auf den Pics bis über beide Ohren, lachen sich schlapp und geben sich sogar Küsschen!

"Hi von den Mädels von der anderen Seite des Flurs", spielte die On-Screen-Mitbewohnerin von Monica in der Bildunterschrift auf ihre Fernseh-WG an, die sich gegenüber von Joey Tribbiani und Chandler Bings Wohnung befand. In den Kommentaren feierten nicht nur Fans die Reunion – selbst Stars wie Michelle Pfeiffer (61) ließen den 90er-Ikonen Herz-Emojis da!

Instagram / lisakudrow Courteney Cox und Lisa Kudrow

Instagram / jenniferaniston Courteney Cox, Jennifer Aniston und Lisa Kudrow im Januar 2020

Instagram / lisakudrow Courteney Cox, Lisa Kudrow und Jennifer Aniston, Schauspielerinnen

