Ärger für R. Kellys (53) Freundin! Der Sänger sorgt bereits seit Jahren für negative Schlagzeilen, weil er angeblich Minderjährige missbraucht und Kinderpornografie besessen haben soll. Der 53-Jährige streitet zwar alle Anschuldigungen ab, muss sich im kommenden September aber vor Gericht verantworten. Nun geriet auch die Partnerin des "I Believe I Can Fly"-Interpreten mit dem Gesetz in Konflikt: Joycelyn Savage wurde wegen häuslicher Gewalt verhaftet!

Wie TMZ berichtet, soll Joycelyn am vergangenen Mittwoch R. Kellys Ex-Freundin Azriel Clary geschlagen haben, als diese Sachen aus der Eigentumswohnung des Musikers im Trump Tower holen wollte. Zuvor hatten die beiden Damen zusammen in dem Apartment gewohnt, während R. Kelly inhaftiert ist. Bei Azriels Auszug soll es dann zur körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Die 22-Jährige musste daraufhin ihr rotes, geschwollenes linkes Auge im Krankenhaus behandeln lassen.

Joycelyn soll vom Tatort geflüchtet sein, stellte sich später aber der Polizei und wurde verhaftet. Seit Donnerstagmorgen befindet die 23-Jährige sich zunächst wieder auf freien Fuß. Am 23. Januar muss sie zur Anhörung vor Gericht erscheinen.

Chicago PD/ MEGA R. Kellys Polizeifoto aus Februar 2019

Getty Images Azriel Clary und Joycelyn Savage

Getty Images Joycelyn Savage und Azriel Clary, Februar 2019

