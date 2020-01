Es funkelt gewaltig an Sienna Millers (38) Finger! Erst vor einem Jahr hatte sich die Schauspielerin zum ersten Mal mit ihrem neuen Freund Lucas Zwirner in der Öffentlichkeit gezeigt. Danach sah man das Paar bei einem gemeinsamen Liebestrip in Venedig, wo die zwei die Finger überhaupt nicht voneinander lassen konnten. Und nun wird spekuliert, ob die beiden bereits den nächsten Schritt gewagt haben!

Am Donnerstag wurde die “American Sniper”-Darstellerin gesichtet, wie sie in einem lässigen Winteroutfit durch die Straßen New Yorks flanierte. Sie war dabei in eine dicke Jacke eingepackt, trug eine Mütze und dicke Fellstiefel. Allerdings zog ein ganz anderes Accessoire alle Aufmerksamkeit auf sich, nämlich der glitzernde Ring an ihrem linken Ringfinger. Am vergangenen Sonntag, als sie bei den Golden Globes zu Gast war, fehlte von dem noch jede Spur.

Das wäre für das TV-Gesicht allerdings nicht die erste Verlobung. 2012 hatte ihr damaliger Partner Tom Sturridge ihr die Frage aller Fragen gestellt, bevor das Paar im gleichen Jahr Töchterchen Marlowe Sturridge (7) willkommen hieß. Trotz ihrer Trennung drei Jahr später ist das Verhältnis der beiden bis heute immer noch freundschaftlich.

ActionPress Lucas Zwirner und Sienna Miller, Oktober 2019

ActionPress Sienna Miller, Januar 2020

Splash News Sienna Miller, Tom Sturridge und Marlowe Sturridge, Januar 2020

