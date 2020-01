Barbara Meier (33) und ihr Mann Klemens Hallmann waren immer noch nicht in den Flitterwochen! Im Juni vergangenen Jahres gab die Germany's next Topmodel-Schönheit ihrem Partner in Cannes das Jawort. Nach der großen Feier steht traditionell der erste gemeinsame Urlaub als Ehepaar an. Doch den Honeymoon haben Barbara und Klemens bis heute noch nicht angetreten. Warum verriet das Model jetzt im Promiflash-Interview!

Promiflash traf Barbara auf der Fashion-Show von Anja Gockel im Rahmen der Berlin Fashion Week. Dort plauderte die rothaarige Schönheit aus, wieso sie bisher noch keine Flitterwochen gemacht haben: "Wir wollten eigentlich tatsächlich eine größere Reise machen, wirklich so diesen Honeymoon, wie man sich es vorstellt an einem ganz besonderen Ort für uns. Und leider hat es nicht funktioniert, weil erst hatte ich ein paar Termine – dann habe ich gesagt, wir müssen das leider ein bisschen nach hinten schieben", berichtete die 33-Jährige. Dann seien auch noch Termine ihres Mannes dazwischengekommen, sodass sie nur noch eine Woche für den Honeymoon gehabt hätten. Den Plan hätten sie daraufhin erst einmal auf Eis gelegt.

Doch Barbara ist zuversichtlich, dass es doch noch demnächst klappen könnte: "Wir hoffen immer noch sehr, dass unsere Flitterwochen irgendwann noch stattfinden." Falls nicht, wäre es aber auch nicht tragisch, betonte die Laufstegschönheit. "Wir verbringen ja auch so schöne Zeit zusammen und machen viele tolle Urlaube und sehen schön Orte." Was sagt ihr dazu, dass Barbaras Honeymoon ausgefallen ist?

Chris Emil Janßen / ActionPress Barbara Meier auf der Berlin Fashion Week im Januar 2020

AMA / MEGA Klemens Hallmann und Barbara Meier im Juni 2019

Getty Images Barbara Meier bei der 71. Bambi-Verleihung in Baden-Baden

