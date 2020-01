Bei Patricia Blanco geht die Liebe nun wortwörtlich unter die Haut! Im Sommer des vergangenen Jahres hatte die Reality-TV-Beauty freudige Nachrichten zu verkünden: Nach ihrer Beziehungspleite mit Nico Gollnick ist sie wieder in festen Händen. Mit dem Kultmoderator Andreas Ellermann schwebt sie seitdem auf Wolke sieben und lässt die Öffentlichkeit regelmäßig an ihrem Glück teilhaben. Jetzt ist Patricias Liebe für die Ewigkeit bestimmt – zumindest an ihrem Körper: Sie hat sich ein Liebes-Tattoo stechen lassen!

Seit Kurzem zieren der Name der 48-Jährigen und der ihres Liebsten ihren linken Unterarm. Diese werden von einem großen Unendlichkeitszeichen und einem Herz in der Mitte miteinander verbunden. "Es sollte eine Überraschung für Andreas sein", verriet sie freudig der Bild. Der Körperschmuck solle zudem ihre tiefe Liebe zu Andreas besiegeln. "Ich möchte jeden Tag auf das Tattoo schauen können und uns beide vereint sehen", erklärte Patricia weiter.

Ob Andreas sich im Gegenzug auch eine Überraschung für seine Lebensgefährtin einfallen lässt? Zumindest hat er schon auf Social Media eine rührende Liebeserklärung für sie hinterlassen, die einen bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen hat. Wie findet ihr Patricias Tattoo? Stimmt in unserer Umfrage ab!

ActionPress Patricia Blanco und Andreas Ellermann am Hamburger Hauptbahnhof im November 2019

Instagram / patriciablancoofficial Andreas Sellermann und Patricia Blanco

Instagram / patriciablancoofficial Andreas Ellermann und Patricia Blanco

