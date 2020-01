Bibi (26) und Julian Claßen (26) genießen ihr Eltern-Sein in vollen Zügen! Aktuell entspannen die YouTuber mit Söhnchen Lio (1) im Urlaub am Meer. Schon bald kann das Trio allerdings Ausflüge zu viert planen: Im November hatte das Paar verkündet, seinen zweiten Nachwuchs zu erwarten. Bis es so weit ist, kosten die drei ihre gemeinsame Zeit noch ordentlich aus: Dafür übte sich die Hochschwangere sogar im Sandburgenbauen!

Handy, Videos und Social Media sind für den Webstar in diesem Moment nebensächlich: "Wir sind dann mal beschäftigt und bauen eine Sandburg", schrieb die Beauty auf Instagram zu ihrem neuen Schnappschuss mit ihrem einjährigen Sprössling. Wie ein eingespieltes Team formen die beiden vor paradiesischer Kulisse Türme am Strand. "Lio hat so einen Spaß hier und liebt es, im Wasser zu planschen", verriet die Blondine mit mittlerweile prallem Babybauch.

Momentan befindet sich Bibi im achten Monat. Bis zu ihrer 36. Schwangerschaftswoche darf die bald Zweifach-Mutter noch mit dem Flugzeug verreisen. In diesem Urlaub zeigt sich die Vloggerin damit wohl auch zum vorerst letzten Mal hochschwanger im Bikini. Doch wer weiß, vielleicht kann Klein Lio beim nächsten Trip schon mit seiner Schwester am Strand toben!

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen mit ihrem Söhnchen Lio, Januar 2020

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de