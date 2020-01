Was für eine beachtliche Wölbung! Im November machten die YouTuber Bibi (26) und Julian Claßen (26) ihr Glück offiziell: Nur ein Jahr nach der Geburt ihres Sohns Lio Claßen (1) ist bereits der zweite Nachwuchs im Anmarsch – jetzt erwartet Bibi eine Tochter! Wenige Wochen vor der Geburt ging es für die kleine Familie zum letzten Mal in einen dreiköpfigen Urlaub . Und in dem hüpfte die Hochschwangere noch einmal in ihre Badeklamotten!

In ihrer Instagram-Story zeigt die bald zweifache-Mutter ihren wachsenden Baby-Bauch ein wohl letztes Mal im Bikini. Fest steht: Mittlerweile sieht man ihr den Schwangerschaftsendspurt an! Aktuell befindet sich Bibi im achten Monat. Ihre frohe Erwartung von neuem Baby-Glück hatte sie erst im sechsten Monat mit der Welt geteilt! Kein Wunder also, dass ihre Körpermitte jetzt schon weit nach vorne ragt!

Aktuell steckt Bibi etwa in der 29. Schwangerschaftswoche. Bis zu ihrer 36. Woche, dem Zeitpunkt, ab dem werdende Mütter von Flugreisen absehen sollten, ist also noch ein wenig Zeit. Bis zu ihrem Rückflug können Julian, seine Frau und Söhnchen Lio ihre Zeit zu dritt also noch in Ruhe auskosten.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Lio Claßen

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Lio Claßen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de