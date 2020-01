Alles aus und vorbei zwischen Yeliz Koc (26) und Jessica (25) und Nik Schröder (31)! Die ehemaligen Bachelor-Teilnehmerinnen und den Ex-Bachelorette-Kandidat verband einst eine tiefe Freundschaft. Yeliz war im vergangenen Jahr sogar noch zusammen mit ihrem damaligen Freund Johannes Haller (32) auf Niks und Jessis Hochzeit. Nun folgt die überraschende Nachricht: Die drei sind nicht mehr miteinander befreundet – doch warum?

Via Instagram-Story stellte sich Nik gestern einer Fragerunde. Ein Fan wollte von ihm wissen, warum er keinen Kontakt mehr zu dem ehemaligen Bachelor in Paradise-Pärchen hat. Daraufhin antwortete er: "Jeder Mensch hat sein Privatleben und sein Business. Manchmal trennen Wege sich im Leben. Das ist ganz normal." Außerdem sei er der Meinung, dass er bei niemandem Rechenschaft ablegen muss, mit wem er befreundet ist – oder eben auch nicht. Mit Johannes beispielsweise habe er nur seltener Kontakt gehabt. Trotzdem seien die beiden Bachelor-Boys nach wie vor gute Kumpels.

Yeliz dagegen war völlig anderer Meinung – und äußerte ihre Version zu dem Thema. In ihren Augen ist die Freundschaft aus anderen Gründen zerbrochen: "Weil die beiden einfach immer einen Wettkampf aus unseren Beziehungen gemacht haben. Johannes und meine Beziehung sowie deren Beziehung ist doch kein Spiel!", schrieb sie ziemlich aufgebracht. Außerdem sollen sich die Gespräche hauptsächlich um Geld und Statussymbole gedreht haben, was der Influencerin derbe auf die Nerven ging. "Und sie lügen ohne Ende!", schimpfte sie am Schluss ihrer Story.

Instagram / nik_schroeder Jessica und Niklas Schröder im Juni 2019

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / Sebifo_ Johannes Haller und Niklas Schröder, Ex-"Die Bachelorette"-Kandidaten

