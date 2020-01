Jennifer Lopez (50) lässt mal wieder tief blicken! Die weltberühmte Sängerin ist schon seit Jahren nicht nur für ihre Chart-Erfolge bekannt – sondern auch für ihr makelloses Gesicht und ihren knackigen Körper, die beide schon etliche Werbekampagnen schmückten. Neben ihrem berühmten Po, der als ihr Aushängeschild gilt, und ihren stahlharten Bauchmuskeln soll nun auch ihr Dekolleté einmal mehr Bewunderung bekommen. Denn dieses setzte J.Lo nun bei einem Event besonders sexy in Szene!

Bei den LAFCA-Awards am Samstagabend in Los Angeles zog die "On The Floor"-Interpretin alle Blicke auf sich: Die 50-Jährige trat in einem hellblauen Chiffon-Kleid vor die Fotografen, das zwar bodenlang und larmärmelig war, aber wegen seines Ausschnitts fast an einen Hauch von Nichts erinnerte. Die locker fallende Robe taillierte die Sängerin geschickt mit einem breiten Gürtel im selben Ton – was nicht nur ihre Figur akzentuierte, sondern auch ihr Dekolleté betonte.

Immerhin verdeckte ihr als Hochsteckfrisur frisiertes Haar kein bisschen von ihrem Oberkörper und gewährte damit freie Sicht auf ihren XXL-Ausschnitt, der tatsächlich kaum noch Raum für Spekulationen ließ: Er reichte schon fast bis zum Nabel und gewährte damit tiefe Einblicke! Zudem setzte J.Lo volle Power auf ihr Augen-Make-up: Die Pop-Ikone schenkte den Fotografen mit ihren auffallenden Smokey Eyes feurige Blicke im Blitzlichtgewitter.

Getty Images Jennifer Lopez in Miami

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez bei den LAFCA-Awards 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de