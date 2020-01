Victoria Beckham (45) verrät ihr Schönheitsgeheimnis! Das ehemalige Spice Girls-Mitglied ist auch mit 45 Jahren noch immer top in Form. Erst kürzlich posierte sie für ein Netz-Bild in Sportkleidung und präsentierte dabei stolz ihren definierten Body. Für diesen Traumkörper schwitzt die Ehefrau von David Beckham (44) aber nicht nur in der Muckibude. Sie hält sich auch an einen strikten Ernährungsplan: Bereits ihr Morgen beginnt mit reichlich Vitaminen und guten Nährstoffen...

Victoria teilte mit ihren Instagram-Followern nun ihre Morning-Routine."Das Erste was ich morgens zu mir nehme, sind zwei Teelöffel Apfelweinessig", verriet die vierfache Mutter in ihrer Story. Der Essig ist dafür bekannt, den Blutzucker zu senken und Bakterien abzutöten. Außerdem soll er bei der Gewichtsabnahme helfen. Anschließend gibt es für die Designerin dann eine Tasse heiße Zitrone.

Victorias erste Mahlzeit des Tages ist Chia-Pudding mit Mandelmilch und Himbeeren – Harpers (8) Spezialität. "Ich weiß, das sieht nicht sonderlich appetitlich aus, aber es ist total süß von ihr", meinte die Beauty und zeigte die von ihrer Tochter zubereiteten Mahlzeit. Ein kleines Laster hat Victoria dann aber doch: Bevor es an ihr zweistündiges Work-out geht, gönnt sie sich einige Tassen Kaffee.

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihrer Tochter Harper Seven

Anzeige

Actionpress/ SIPA PRESS Victoria Beckham in Paris, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de