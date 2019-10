Damit hätte aber wohl echt keiner gerechnet! Victoria Beckham (45) ist eine wahre Beauty: Ihre jungen Jahre hat sie zwar schon einige Zeit hinter sich – doch die Geschäftsfrau sieht immer noch blendend aus. Damit hat sogar ihre Vorliebe zu alkoholischen Getränken wie Rotwein und Tequila etwas zu tun. In einem Interview lüftete das ehemalige Spice Girl kürzlich das Geheimnis ihrer Schönheit.

Als Vierfach-Mama und Model ist es gar nicht so einfach, einen gesunden und vor allem stressfreien Lebensstil zu führen. In einer Folge der Frühstücks-Show This Morning verriet die Frau von Fußballprofi David Beckham (44) den Schlüssel zum Erfolg: "Ich trinke bekanntermaßen ein paar Tequilas und Rotweine. Das Gleichgewicht macht es aus!". Dafür versuche die Sängerin sich mit Fisch, Obst und viel Wasser gesund zu ernähren. Auch für eine gute Haut schwört die "Wannabe"-Interpretin auf ihren Tipp: "Es ist ganz wichtig, sich vor dem Schlafengehen abzuschminken und eine Feuchtigkeitscreme zu nutzen".

Vor dem Älterwerden habe Vic keine Angst: "Ich will gar nicht jünger aussehen. Ich möchte einfach nur gut ausschauen für mein Alter." Dafür soll die 45-Jährige sogar schon das ein oder andere Mal beim Beauty-Doc nachgeholfen haben – bestätigt hat die Modedesignerin aber lediglich ihre Brust-OP.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit Tochter Harper Seven, August 2019

Getty Images Victoria und David Beckham im Juni 2019

Getty Images Victoria Beckham, Modedesignerin

