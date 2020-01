Will Daniela Büchner (41) gar nicht mehr auf den Dschungelcamp-Thron? Erst am vergangenen Freitag bezog die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) ihre Pritsche im australischen Urwald. Bisher musste der Goodbye Deutschland-Star in jeder Episode zur Dschungelprüfung antreten, um Sterne für das Camp zu beschaffen. So langsam scheint der fünffachen Mutter jedoch der Spaß am Busch-Leben vergangen zu sein – andere Promis vermuten dahinter allerdings eine geschickte Taktik!

Im Gespräch mit Buschkollege Sven Ottke machte die TV-Bekanntheit ihrem Ärger Luft: "Ich kann das nicht mehr. Es gibt kaum was zu essen, kein richtiges Klo, keine richtige Dusche", klagte Danni und brachte es kurz darauf auf den Punkt: "Ich will auch gar nicht Dschungelkönigin werden!" Doch meinte die 41-Jährige diese Aussage wirklich ernst? Ex-Dschungelcamper Ross Antony (45), Gisele Oppermann (32) und David Friedrich (30) gehen bei Die Stunde danach von einer klugen Strategie aus: "Danni weiß genau, was sie da macht, dass sie immer wieder reingewählt wird. Sendezeit", war sich der Rocksänger sicher.

Auch Ex-GNTM-Heulsuse Gisele nimmt Danni nicht ab, auf die begehrte Krone verzichten zu wollen: "Die sagt das nur, um drin zu bleiben." Inzwischen beschreibt das Model die Art ihrer einstigen Favoritin sogar als "anstrengend". Für Ross erscheint das Auftreten hingegen plausibel: "Was hat sie denn zu verlieren?" Selbst wenn Danni nur Sendezeit möchte, fände es der Schauspieler nicht schlimm.

