Nico Schwanz (42) genießt die Zeit mit seiner Partnerin Julia Prokopy (24) gerade in vollen Zügen! Seit Oktober schweben das Malemodel und die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin auf Wolke sieben. Kurz nach dem Jahreswechsel hat es die Turteltauben gerade in den Urlaub verschlagen: In Punta Cana, einer Küstenregion in der Dominikanischen Republik, lassen sich die beiden die Sonne auf die Körper scheinen. Doch für Nico ist der Trip nicht nur wegen des Reisezieles etwas Besonderes – er war zuvor noch nie mit seiner Partnerin im Urlaub!

Das plauderte der 42-Jährige nun im Gespräch mich Promiflash aus. "Ich bin noch überhaupt mit keinem Partner im Urlaub gewesen. Meine Leben lang noch nicht. Julia genauso. Das erste Mal mit der Freundin in den Urlaub zu fliegen und dann noch den Geburtstag zu feiern, ist sehr sehr schön!" Neben der Feierei freuen sich die beiden aber vor allem auf eines: die Zweisamkeit vor paradiesischer Kulisse!

Das Urlaubsziel habe Julia festgelegt, wie Nico außerdem erklärte: "Da Julia Flugbegleiterin ist, weiß sie, wo es am schönsten gewesen ist. Deswegen hat sie die Karibik vorgeschlagen. Ich war selbst davor noch nie in Punta Cana und habe meiner Julie da vertraut und gesagt, okay das machen wir." Hättet ihr gedacht, dass der Dschungelcamp-Star zuvor noch nie mit einer Partnerin auf Reisen gegangen ist? Stimmt ab.

Instagram / julia_prokopy Nico Schwanz und Julia Prokopy im Januar 2020

Anzeige

Wallocha,Stephan/ ActionPress Julia Prokopy und Nico Schwanz

Anzeige

Jürgen Wunderlich Julia Prokopy und Nico Schwanz im Dezember 2019

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Nico Schwanz zuvor noch nie mit einer Partnerin auf Reisen gegangen ist? Nein, das ist ja verrückt! Ja, ich wusste das. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de