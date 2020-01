Jennifer Lopez (50)' Fans können es nicht fassen! Vergangenen September kam ihr neuer Film "Hustlers" in Kinos – als durchtrainierte Stripperin verdrehte sie einem Millionenpublikum den Kopf. Für ihre heiße und authentische Performance wurde sie sogar mit einer Golden-Globe-Nominierung belohnt. Am Ende sollte sie den Filmpreis jedoch nicht gewinnen. Die nächste Hoffnung wären nun die Academy Awards gewesen. Doch auch einen Oscars wird J.Lo nicht bekommen!

Am vergangenen Montag wurde die Nominierungsliste öffentlich gemacht – obwohl viele Kritiker bereits fest damit gerechnet hatten, stand Jennifers Name nicht darauf. Auch ihre Anhänger waren felsenfest davon überzeugt, die Beauty würde für ihre "Hustlers"-Nebenrolle mit ihrem allerersten Filmpreis geehrt werden. "Das gibt's doch nicht! J.Lo hätte es so verdient" und "Jennifer Lopez bekommt keinen Oscar? Ich schalte nicht ein", zeigten sich zwei Twitter-User enttäuscht.

Die Chance auf einen Oscar für die beste Nebendarstellerin haben stattdessen die folgenden Hollywood-Ladys: Margot Robbie (29) könntie begehrte Trophäe für ihre Rolle in "Bombshell" absahnen, Scarlett Johansson (35) für die Satire "Jojo Rabbit", Laura Dern (52) für das Netflix-Drama "Marriage Story", Kathy Bates (71) für den US-Spielfilm "Richard Jewell" und Florence Pugh (24) für das Historiendrama "Little Women".

Xavier Collin/Image Press Agency Jennifer Lopez bei den Critics' Choice Awards, 2020

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin und Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Margot Robbie bei den Golden Globe Awards, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de