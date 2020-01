Muss das so? Sängerin Dua Lipa (24) spazierte letztes Wochenende mit dem Topmodel-Geschwisterpaar Bella Hadid (23) und Gigi Hadid (24) durch New York City. Ebenfalls im Schlepptau: Gigis Freund, Sänger Zayn Malik (27). Während Gigi ganz verschmust ihren Arm um Zayn schlingt, hakt sich Dua bei ihrer Freundin Bella ein. Was auffällt: Der Mantel der "Swan Song"-Interpretin ist so lang, dass er den Boden der Weltmetropole kehrt.

Der knallpinke, ca. 2.500 Euro teure Mantel von Raf Simons ist ein echter Eye-Catcher. Allerdings ist er trotz Duas ebenfalls pinker High Heels so superlang, dass er auf dem Boden hängt. Doch das scheint die Sängerin nicht weiter zu stören. Lachend schlendert das prominente Quartett durch die Straßen des Big Apple. Bella trägt eine dicke Teddyfell-Jacke zu einer weiten, weißen Hose, während Gigi im Boyfriend-Look mit grünem Oversize-Anzug auffällt. Und als hätten sie ihre Outfits aufeinander abgestimmt, trägt Zayn eine gleichfarbige Jacke, die mit bunten Mustern bestickt ist.

Dua Lipa, die in Sachen Make-up auf Natürlichkeit setzt, fällt in ihrem pinken Coat aber nicht das erste Mal durch einen exotischen Kleidungsstil auf. Zuletzt zog die 24-Jährige während der Tonight Show mit Moderator Jimmy Fallon (45) alle Blicke auf sich – und überraschte mit einem ungewöhnlichen BH-Look.

ActionPress Zayn Malik, Gigi Hadid, Dua Lipa und Bella Hadid in New York City

Candid Zayn Malik und Gigi Hadid an Zayns Geburtstag

Instagram / dualipa Dua Lipa im Dezember 2019

