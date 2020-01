Chryssanthi Kavazi (30) und Tom Beck (41) schweben im Baby-Himmel! Im November 2019 war es endlich so weit: Die GZSZ-Bekanntheit und der Musiker wurden zum allerersten Mal Eltern – ihr kleiner Sohn machte ihr Familienglück perfekt. Nach den ersten Wochen als frischgebackene Mutter zog es die 31-Jährige nun zurück auf den roten Teppich. Und dort geriet die Schauspielerin über ihre beiden Jungs regelrecht ins Schwärmen!

Promiflash traf Chryssanthi bei der Bunte New Faces Night in Berlin und wollte ganz genau wissen, wie der Familienalltag unter ihrem Dach so abläuft: Wie macht sich Tom wohl in der Rolle als neuer Vater und welche Aufgaben übernimmt der 41-Jährige? "Alle. Er wechselt die Windeln, er ist ein sehr, sehr guter Papa", sagte die Schauspielerin strahlend.

Aber auch die emotionale Seite ihres Daseins als Mutter blieb nicht im Verborgenen: "Ich bin jetzt noch näher am Wasser gebaut als vorher", gab Chryssanthi lachend zu. Fotos ihres Babys wird es vorerst übrigens nicht geben – die glücklichen Eltern möchten ihren Spross aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Promiflash Chryssanthi Kavazi bei der Bunte New Faces Night in Berlin

Instagram / tombeckphotos/ Tom Beck und sein Sohn

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

