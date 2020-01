Penn Badgley (33) darf erneut in die Stalker-Rolle schlüpfen! Erst vor wenigen Wochen ging die zweite Staffel der Netflix-Serie You an den Start und der Schauspieler stand erneut als Joe Goldberg vor der Kamera. Während die ersten Episoden des Formats damals in New York spielten, machte der Buchhändler in der neuen Runde Los Angeles unsicher. Nachdem die letzte Folge erneut mit einem Cliffhanger geendet hatte, ist jetzt endlich klar: "You" bekommt auch eine dritte Staffel.

Wie der Streaming-Dienst Netflix jetzt bestätigt hat, sollen zehn neue Folgen der Erfolgsserie gedreht werden. Sowohl Penn als auch Victoria Pedretti (24), die in der aktuellen Handlung Joes Freundin Love verkörpert, sollen wieder zu sehen sein. Wann genau die dritte Staffel auf Netflix online gehen soll, ist zwar noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass es im kommenden Jahr so weit ist.

Wie zufrieden Penn wohl 2021 mit seiner Serien-Rolle sein wird? Bisher hatte der Gossip Girl-Star immer wieder betont, wie sehr er den krankhaften Buchverkäufer hasst. "Joe, ich habe dich nie weniger gemocht", erklärte er gegenüber Vanity Fair kurz nach Veröffentlichung der zweiten Season. Weil er sich auch in seiner Beziehung mit der leidenschaftlichen Köchin Love nicht von seiner besten Seite gezeigt hatte, sei Joe ihm einfach total unsympathisch.

Everett Collection / ActionPress Penn Badgley und Elizabeth Lail in "You"

Getty Images Penn Badgley bei der "You" Premiere in NYC im September 2018

Beth Dubber/Netflix Victoria Pedretti und Penn Badgley in "You"

