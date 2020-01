Worauf einige Schauspieler ein Leben lang hinarbeiten, hat das junge Ausnahmetalent schon mit 25 Jahren geschafft. Saoirse Ronan (25) ist nun schon zum vierten Mal für einen Oscar nominiert. Bei den 92. Academy Awards wurde am Montag bekannt gegeben, dass sich die gebürtige Irin wieder über eine Nominierung freuen kann. Damit hätte sie beinahe den Rekord als jüngste Darstellerin – männlich oder weiblich – mit den meisten Ernennungen geknackt.

Das erste Mal stand sie 2008 für "Abbitte" im Rampenlicht. Danach folgten Ehrungen für "Brooklyn" 2016 und "Lady Bird" 2018. Aktuell geht sie für ihren neuen Film "Little Women" in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin ins Rennen. Allerdings hat sie starke Konkurrenz mit Charlize Theron (44), Cynthia Erivo, Scarlett Johansson (35) und Renée Zellweger (50). Und noch eine weitere Opponentin macht ihr einen anderen Sieg streitig, nämlich keine Geringere als Jennifer Lawrence (29). Sie hält derzeit den Oscar-Rekord für die jüngste Schauspielerin mit den meisten Nominierungen. Lediglich vier knappe Monate trennen die beiden Kolleginnen voneinander. Aber genau diese minimale Differenz verweigern der 25-Jährigen die neue Rekordhalterin zu werden.

Diese "Little Women"-Verfilmung ist ulkigerweise auch die vierte Adaption des Roman-Klassikers von Louisa May Alcott mit dem gleichen Titel. Möglicherweise ist die Zahl Vier ein gutes Omen für Saoirse – um am 09. Februar, bei ihrem vierten Anlauf, einen der begehrten Goldjungen zu gewinnen.

Emma Watson, Florence Pugh, Saoirse Ronan und Eliza Scanlen im Film "Little Women"

Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Dark Phoenix" in LA im Juni 2019

Saoirse Ronan bei den Critics Choice Awards in LA im Januar 2020

