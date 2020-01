Die Welt von Diana June wurde am Sonntag komplett auf den Kopf gestellt – die YouTuberin hat endlich einen Sohn auf die Welt gebracht. Seit sie ihre Schwangerschaft im September 2019 im Netz verkündet hatte, hielt sie ihre Community ständig mit Details aus ihrem Alltag auf dem Laufenden. Jetzt hat die junge Mami mit einem Schnappschuss aus dem Wochenbett ein paar Details über ihr Baby bekannt gegeben!

Auf ihrem Instagram-Kanal postete Diana ein Selfie, auf dem sie mit ihrem Neugeborenen im Bett liegt und zufrieden in die Kamera blickt. Ihr Kleiner sei vier Kilo schwer und sie habe sich auf den ersten Blick in ihn verliebt. "Ich habe mich heute gefragt, wie man jemals wieder ein Auge zumachen kann, wenn man so ein süßes Wunder bekommt", schrieb die Vloggerin ihren Fans. Sie lerne ihren Sohnemann gerade näher kennen und sehe ihn förmlich im Minutentakt wachsen.

Für Diana dürften die ersten Tage nach der Geburt auch aus einem traurigen Grund so emotional sein. Ende 2018 hatte die Influencerin ihr erstes Kind nur zwei Tage nach der Entbindung verloren. Laut Obduktionsbefund habe ihr Sohn zunächst an einer schweren Lungenentzündung gelitten und sei daraufhin an einer Blutvergiftung gestorben. Wusstet ihr von diesem Drama? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Instagram / di.anajune Diana June, Januar 2020

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June, Januar 2020

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de