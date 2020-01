Es war der Schock-Moment im Dschungelcamp: Elena Miras (27) erlitt einen Zusammenbruch! Die ehemalige Love Island-Kandidatin war an Tag sechs zusammen mit Danni Büchner (41) auf dem Weg zur Dschungelprüfung, als ihr offenbar plötzlich schwarz vor Augen wurde: Die 27-Jährige musste sich setzen, brach in Tränen aus und wurde sofort von Ärzten versorgt. Doch warum ging es der Brünetten auf einmal so schlecht? Ex-Camperin Jenny Elvers (47) hat eine Erklärung und Verständnis für die Beauty!

"Der Weg zur Prüfung, der kann schon schwer sein, wenn man da nicht genug gegessen und getrunken hat. Da wurde mir auch manchmal schwummrig", erzählte die Kandidatin von 2016 in Die Stunde danach. Doch Elena befürchtete, nicht von allen Zuschauern so viel Empathie erwarten zu können – denn während der ärztlichen Untersuchung beschimpfte die Mutter einer Tochter wütend das Kamerateam. Sie hatte Bedenken, im TV falsch dargestellt zu werden – als ob sie versuchen würde, mithilfe des Kollapses der Prüfung zu entgehen. Die Promiflash-Leser waren geteilter Meinung bezüglich des Wutausbruchs.

In einer Umfrage (2.889 Teilnehmer, Stand: 16.01.2020, 07:55 Uhr) fanden 43,7 Prozent der User Elenas verbalen Angriff gegenüber den RTL-Mitarbeitern ziemlich daneben. Immerhin 56,3 Prozent konnten hingegen sehr gut nachvollziehen, dass sich die Freundin von Mike Heiter wegen des Zwischenfalls vor laufenden Kameras rechtfertigen wollte.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

Instagram / jenny_elvers Jenny Elvers im April 2019 auf Ibiza

TVNOW Elena Miras und Daniela Büchner, Dschungelcamp Tag 6

TVNOW Elena Miras im Dschungelcamp 2020

