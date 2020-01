Gut gelaunt absolviert Prinz Harry (35) seinen ersten Auftritt nach der großen Rücktrittserklärung. Genau eine Woche ist es her, dass er zusammen mit seiner Frau Meghan für einen regelrechter Schock bei der royalen Familie und den Fans des Königshauses sorgte: Der 35-jährige Herzog von Sussex und seine Frau gaben im Netz bekannt, dass sie von ihren Hauptämtern zurücktreten würden. Sie planten finanziell unabhängig zu werden und zwischen Großbritannien und Kanada hin und her zu pendeln. Nach dem von der Queen (93)anberaumten Krisentreffen am Montag, hatten sich bereits Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) bei einem offiziellen Termin bestens gelaunt gezeigt. Nun tritt also auch Harry wieder an die Öffentlichkeit: Fragen bezüglich seiner Zukunft ignorierte er dabei allerdings beharrlich!

Als Schirmherr der Rugby Football League präsentierte der Vater des kleinen Archie Harrison heute im Buckingham-Palast die Auslosung für die Weltmeisterschaft. Der Termin war bereits lange geplant, bevor das Paar sein Rücktritts-Vorhaben offiziell gemacht hatte. Britische Medien wie Daily Mail spekulierten deshalb schon, dass es sich bei dem Event um das letzte handeln könnte, das Harry als Senior-Royal absolviert. Der Rotschopf wirkte am Vormittag immerhin gelöst und gut gelaunt – Fragen der Journalisten, wie es künftig mit ihm und Meghan weitergehen wird, lachte er allerdings einfach weg, wie The Sun berichtete.

Ein weiterer Termin steht am Donnerstag an – Harry wird sich mit der Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer anlässlich der Invictus Games treffen, die er vor sechs Jahren begründet hat. Sie sollen im Jahr 2022 in Düsseldorf stattfinden. Nach erfüllter Pflicht könnte sich Harry dann auf den Weg nach Kanada machen. Seine Frau Meghan ist bereits in der vergangenen Woche dort hin abgereist, zu ihrem gemeinsamen Sohn Archie. In ihrer vorläufigen Wahlheimat Vancouver zeigte sich auch die Herzogin bereits umtriebig: Die ehemalige Schauspielerin besuchte ein Frauenzentrum.

Getty Images Prinz Harry am 16. Januar 2020

Getty Images Prinz Harry am 16. Januar 2020

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019

