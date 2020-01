Können sich die Briten bald über ein viertes royales Baby vom Thronfolger freuen? Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) sind bereits Eltern von drei Kindern: Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) gehen bereits zur Schule, Nachzügler Prinz Louis (1) spielt hingegen noch mit Bauklötzen. Obwohl die Kensingtons ein erfülltes Familienleben führen, hoffen zahlreiche Fans auf weiteren Nachwuchs. Nun hat Herzogin Kate verraten, wie ihr Ehemann zu diesem Thema steht!

Immer wieder wird von der britischen Presse oder auch bei Buchmachern spekuliert, ob Kate vielleicht schon ein viertes Kind unterm Herzen trägt. Diese Frage richtete nun am Mittwoch ein neugieriger Fan an die Herzogin, als diese mit ihrem Liebsten Will zu Besuch in Bradford war. Mit ihrer kurzen Antwort stellte die 38-Jährige allerdings laut Hello! klar, dass sie nicht erneut schwanger sei – und das wird wohl auch so bleiben: "Ich glaube, William will keine weiteren Kinder."

Kate steckt aktuell ihre ganze Energie in die Erziehung ihrer Knirpse. Jeder Entwicklungsschritt ihrer Jüngsten ist ein großer Erfolg für sie. Bei ihrem Besuch unterhielt sich die Beauty mit den Gästen unter anderem über ihren kleinen Louis und darüber, was er schon alles kann: "Kate sagte, dass Louis anfängt, ihr zu sagen 'Mama, ich balanciere' und es sei so schön, ihm dabei zuzusehen, wie er zu einem kleinen Jungen heranwächst", verriet ein Besucher.

MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

Getty Images Prinz William

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinz George und Prinzessin Charlotte

