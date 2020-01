Jenny Elvers (47) nimmt Danni Büchner (41) in Schutz! Die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) zählt in diesem Jahr zu den polarisierenden Dschungelcampern. Die Zuschauer wollen die Fünffach-Mama bislang bei jeder Prüfung sehen – vom Ergebnis ihrer mageren Sternensuche sind ihre Urwald-WG-Mitbewohner weniger angetan. Besonders ihre Stimmungsschwankungen gehen den Busch-Promis gehörig gegen den Strich: Einige Teilnehmer haben kein Verständnis mehr für Danni, Sonja Kirchberger (55) forderte sogar, dass die Goodbye Deutschland-Bekanntheit freiwillig das Camp verlassen soll. Bei so viel Unverständnis kann sich Danni jetzt über prominente Unterstützung freuen: Ex-Camperin Jenny ist sich sicher, den wahren Grund für Dannis schlechte Urwald-Laune zu kennen!

"Ich denke, dass sie dachte, sie würde so ein bisschen Welpenschutz bekommen. Ich habe sie auch im echten Leben mal kennengelernt und da war sie durchaus sympathisch. Die ist da, glaube ich, mit völlig falschen Vorstellungen reingegangen", gab Jenny im After-Dschungeltalk Die Stunde danach ihre Vermutung ab. Ihrer Ansicht nach soll die Brünette davon ausgegangen sein, so kurz nach dem Tod ihres Mannes eine Schonfrist zu genießen. "Sie hat damit gerechnet, dass man sie so ein bisschen bemuttert [...], dass man sie so ein bisschen außen vor lässt", philosophierte die Schauspielerin weiter. Jenny ist sich sicher, wenn Danni eine Prüfung perfekt gemeistert hätte, hätte das Publikum sie nicht wieder reingewählt.

An Tag sechs hieß es für die Camper nach Dannis Prüfung erneut hungern: Zusammen mit Elena Miras (27) musste sie ins "Verlies Navidad" – beide mussten sich in völliger Dunkelheit durch einen Keller voller Getier kämpfen. Am Ende kehrten sie mit zwei Sternen zu den anderen Dschungel-Stars zurück.

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner nach der Dschungelprüfung "Ge-Fahrstuhl"

Getty Images Jenny Elvers im Sommer 2017

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras und Daniela Büchner, Dschungelcamp Tag 6

