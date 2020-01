Sonja Kirchberger (55) ist mit den Nerven am Ende! Seit dem ersten Tag der aktuellen Staffel des Dschungelcamps steht Daniela Büchner (41) im Fokus der Sendung. Mit ihren Stimmungsschwankungen geht die Witwe von Jens Büchner (✝49) nicht nur den Zuschauern, sondern mittlerweile auch ihren Campkollegen auf den Senkel. Bereits am Montagabend wurde deutlich, dass einige Promis kein Verständnis mehr für die Tränen der 41-Jährigen haben. In der heutigen Folge forderte Sonja Kirchberger den Goodbye Deutschland-Star sogar auf, endlich den Satz der Erlösung auszusprechen!

Kurz nachdem Danni erneut mit Elena Miras (27) in die Dschungelprüfung gewählt wurde, zeigte sie sich schockiert. Sonja riss daraufhin der Geduldsfaden und sie ging ihre Show-Kollegin im Camp direkt an: "Einmal den Satz sagen und du bist erlöst. Die Show läuft auch ohne dich weiter. Deine Grundstimmung ist sauer. Du willst immer streiten. Diese Aggression, auf die habe ich wirklich keine Lust mehr", zeterte sie los. Danni konnte die Aussage überhaupt nicht nachvollziehen und konterte: "Warum soll ich den Satz sagen? Ich gebe nicht auf!"

Kurz zuvor hatte sich Danni im Dschungeltelefon noch deutlich mutloser gezeigt – dort war sie tatsächlich kurz davor, das Busch-Handtuch zu werfen: "Ich glaube, ich gebe auf. Ich kann das nicht mehr. Diese Angst jeden Tag. Jeden Tag wählen die mich rein, was tu ich denn? Und die Leute amüsieren sich auf dem Sofa. Ich bin doch nur ein normaler Mensch, der hier ist, weil er Geld für seine Kinder verdienen will. Ich weiß nicht, warum die mich so hassen", berichtete sie verzweifelt.

