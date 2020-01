Ziania Rubi zeigt stolz ihr kleines Töchterchen! Kurz vor dem Jahreswechsel wurden die Temptation Island-Schönheit und ihr Partner Fabian Nickel zum ersten Mal Eltern. Ihre kleine Maus erblickte am 31. Dezember um 11:53 Uhr das Licht der Welt. Seitdem nimmt Ziania ihre Follower in ihrem spannenden Alltag als Neu-Mama mit. Wie winzig ihr Baby immer noch ist, zeigte sie nun mit einem neuen zuckersüßen Mama-Tochter-Selfie!

Den Schnappschuss postete Ziania gerade in ihrer Instagram-Story. Glücklich hält der Reality-Star sein Neugeborenes auf dem Arm. Die Kleine schmiegt sich an den Hals ihrer Mama. Dazu schreibt die ehemalige "Temptation Island"-Teilnehmerin: "Sie ist noch so winzig!" Bereits kurz nach der Geburt hatte sie verraten, wie klein ihr Kind sei: Nach der Entbindung habe ihr Neugeborenes 54 Zentimeter gemessen und 3794 Gramm gewogen.

Im Promiflash-Interview vor wenigen Monaten hatten Fabian und Ziania verraten, dass der Nachwuchs geplant war. Schon beim ersten Versuch sei die TV-Schönheit schwanger geworden. Aktuell genießen die Neu-Eltern die Zeit mit ihrem Erstgeborenen in vollen Zügen. Noch haben sie übrigens nicht verraten, welche Namen ihre kleine Prinzessin trägt.

Instagram / fabian.nckl Fabian Nickel, Ziania Rubi und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / zianiarubi Ziania Rubi im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / zianiarubi Fabian Nickel und Ziania Rubi im Dezember 2019

Anzeige

Wie findet ihr den Schnappschuss der beiden? Zuckersüß! Ich interessiere mich nicht für Zianias Leben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de