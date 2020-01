Obwohl er noch nie deutscher Meister wurde, darf sich Luke Mockridge (30) jetzt über die "Catch!"-Europameisterschaft freuen! Am heutigen Abend ging die Fang-Show des Comedian in eine neue Runde. Während sonst die besten Sportler Deutschlands die Meisterschaft in dem Kinderspiel ausfechten, wurde es heute international: Deutschland, Österreich, Schweiz und England kämpften um den Titel. Nachdem Luke sich bei einem Spiel verletzt hatte, und sein Team nur noch von der Bank aus anfeuern konnte, hat er jetzt trotzdem Grund zur Freude: Seine Mannschaft holt sich zum ersten Mal den Sieg!

"Ich habe die besten Athleten zusammengestellt, die besten Sportler. Wir sind Europameister, wie geil ist das denn", freut sich der Anführer der gelben Truppe nach dem Entscheidungsspiel "The Circle". Im Final-Wettkampf gegen das britische Team von Nikeata Thompson (39) konnte Lukes Mannschaft überzeugen und den harten Kampf für sich entscheiden. "Dann liegt es also doch an Luke", witzelte Kommentator Jan Platte nach dem Sieg, den der Verletze an Krücken gehend beobachten musste. Seine Mannschaft störte das allerdings nicht – und drückte dem jubelnden Comedy-Star den Pokal in die Hand.

Aber nicht nur die deutsche Truppe war in der Europameisterschaft vom Verletzungspech verfolgt: Auch Team Österreich musste gleich zweimal auswechseln. Neben Sportlerin Anna Donauer musste dort auch Promi-Anführer Johannes Sumpich verletzt aufgeben. "Das Umknicken in den ersten Spielen hat das jetzt wieder ein bisschen herausgebracht. Der Arzt hat es getaped, aber es geht nicht mehr", gab der "Cordula Grün"-Star enttäuscht zu.

SAT.1/Willi Weber Luke Mockridge bei "CATCH! Die Europameisterschaft im Fangen"

Getty Images Nikeata Thompson im Februar 2019

Instagram / joshsmusik Johannes Sumpich alias Josh.

