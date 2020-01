Im November schockierten diese Aufnahmen die Fans! Comedian Luke Mockridge (30) hatte sich bei den Dreharbeiten zu seiner Show "Catch! – Die Europameisterschaft im Fangen" schwer verletzt und konnte nicht mehr weitermachen. Am heutigen Abend wird der Wettbewerb endlich im TV gezeigt. Dabei stellt sich heraus: Luke ist nicht der Einzige, der unter Schmerzen aufgeben musste. Auch "Cordula Grün"-Sänger Josh kann nicht weitermachen.

"Mehr Euro-Drama geht gar nicht. Luke muss raus, Josh hat einen dicken Knöchel, kann nicht mehr weitermachen", fasst Moderatorin Andrea Kaiser (37) das Verletzungs-Pech zusammen. Weil dem Musiker ein altes Fußball-Leiden zu schaffen macht, kann er nicht weiter für Team Österreich um den Titel kämpfen. "Das Umknicken in den ersten Spielen hat das jetzt wieder ein bisschen herausgebracht. Der Arzt hat es getaped, aber es geht nicht mehr. Ich komme nicht mehr weg”, klagt Johannes Sumpich, wie Josh mit bürgerlichen Namen heißt, und macht den Platz für seinen Ersatzmann frei.

Erst wenige Minuten zuvor hatte der Erfinder der Meisterschaft das Feld räumen und sich mit einem Muskelfaserriss auf die Bank setzen müssen. “Entschuldigung, dass ich jetzt hier so einen kleinen Schrecken eingefahren habe. Aber der Oberschenkel hat komplett zu gemacht", verkündete Luke sein Aus und schickte seine Geheimwaffe in Gelb – Dean – an den Start.

SAT.1/Willi Weber Luke Mockridge bei "CATCH! Die Europameisterschaft im Fangen"

Instagram / joshsmusik "Cordula Grün"-Star Josh

SAT.1/Willi Weber Andrea Kaiser und Luke Mockridge bei "CATCH! Die Europameisterschaft im Fangen"

