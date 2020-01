Was sagen die Freunde von Yeliz Koc (26) und Johannes Haller (32) zur Trennung des Reality-TV-Paars? Kurz nach Weihnachten machten die Bachelor in Paradise-Stars ihr Liebesaus öffentlich. Zwar teilten sie immer mal wieder ein paar Details über ihren Entschluss mit der Öffentlichkeit, doch den Großteil der Informationen behielten sie für sich. Genau richtig so – finden jedenfalls Yeliz' und Johannes' Kollegen Carina Spack und Serkan Yavuz (26)!

In der Beauty2Go-Lounge by Juvéderm traf Promiflash auf das Kuppelshow-Pärchen und hakte nach: Was sagen die beiden zu der aktuellen Situationen des befreundeten Ex-Paars? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Carina war der Meinung: "Ich finde, Yeliz und Johannes machen das eigentlich ganz gut, die teasern ein bisschen an, was vielleicht passiert sein kann, aber behaltend das eigentlich für sich und sind mehr oder weniger im Guten auseinander. Die machen schon das Beste daraus."

Dabei plauderten Carina und Serkan auch aus, wie sie sich für den Fall einer Trennung in der Öffentlichkeit verhalten würden. "Wir gehen ja nicht davon aus, dass es schiefgeht. Deshalb haben wir uns da keine großen Gedanken gemacht, aber klar, würde man sich trennen, würde man einmal sagen: 'Wir haben uns getrennt', aber ich glaube nicht, dass man großen Rosenkrieg im Netz anfangen würde", war sich die Freundin des 26-Jährigen sicher. In Carinas Augen würden nur schöne Sachen ins Netz gehören – und nicht die nächste Tragödie.

Promiflash Serkan Yavuz und Carina Spack

Promiflash Yaliz Koc und Johannes Haller

Promiflash Carina Spack und Serkan Yavuz in der Beauty2Go-Lounge by Juvéderm

